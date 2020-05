Chef Gordon Ramsay envolvido em nova polémica por desrespeitar quarentena

Chef Gordon Ramsay foi fotografado a passear com a mulher, Tara, na região da Cornualha

Foto: Direitos Reservados

01:30

Duarte Faria

Depois de ter despedido mais de 500 funcionários dos seus restaurantes em Londres em plena crise, o famoso chef Gordon Ramsay está envolvido em nova polémica.

A estrela de programas como ‘Masterchef’ e ‘Hell’s Kitchen’ foi advertido pela guarda costeira por desrespeitar as regras da quarentena. Segundo a imprensa britânica, Gordon foi visto várias vezes a passear na Cornualha, condado que fica no sudoeste de Inglaterra, e no qual tem três casas avaliadas, em conjunto, em cerca de 11 milhões de euros. Aparentemente, o chef tem saltado de mansão em mansão, o que não está a agradar as autoridades.

"Nós vimo-lo várias vezes em vários lugares. Não tivemos escolha a não ser dar-lhe um aviso: ‘Olha, todos sabemos quem você é e isto é ridículo. Não está a seguir as regras. Tem de ficar em casa ", disse um membro da guarda costeira ao ‘The Sun’. Os vizinhos também terão apresentado queixa devido ao barulho proveniente de uma das casas, que têm sido frequentadas pelos namorados das filhas.

Na semana passada, Gordon apelou aos seus seguidores, através das redes sociais, para que ficassem em casa.