Chef Ljubomir e ator Diogo Amaral trocam beijo na noite Lisboeta

A amizade vem de longa data e estreitou-se ainda mais com a participação de Diogo Amaral no programa ‘Hell’s Kitchen’, da SIC, apresentado por Ljubomir Stanisic. A cumplicidade entre o ator e o chef é tão grande que os dois até já se permitem à troca beijos em público. Foi exatamente o que fizeram, em jeito de provocação, quando numa destas noites foram surpreendidos pela ‘TV Guia’ à saída de um restaurante asiático, em Lisboa, antes de assistirem a uma peça de teatro. Os dois há muito que trocam juras de “amor” nas redes sociais. Recorde-se que Ljubomir vive há dez anos uma relação com Mónica Franco e Diogo Amaral namora com Jessica Athayde, com quem tem um filho.