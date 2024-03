Chef Ljubomir já conhece sentença sobre caso em que foi acusado de assédio por ex-concorrente do 'Hell's Kitchen'

Ljubomir Stanisic foi acusado por Cândida Baptista, ex-concorrente do 'Hell's Kitchen' em 2022, de assédio sexual. A ex-coelhinha da 'Playboy' afirmou que o chef faziadurante as gravações do programa.Cândida Baptista chegou mesmo a alegar que o polémico chef lhe teria prometido a vitória em troco de favores de carácter sexual. A mulher decidiu avançar para tribunal e pediu uma indemnização de 40 mil euros por danos patrimoniais e não patrimoniais, acusando o chef Stanisic e a produtora do programa.

Após vários recursos por parte de Cândida Baptista, que perdeu na primeira instância e na Relação de Lisboa, finalmente o caso teve um desfecho. O chef do restaurante 100 Maneiras foi ilibado do processo pelo Supremo Tribunal de Justiça, segundo o 'Jornal de Notícias'.