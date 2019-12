Chef Ljubomir leva mulher para o programa

Ljubomir Stanisic

01:30

Rute Lourenço

O próximo ‘Pesadelo na Cozinha’ vai ser especial para Ljubomir Stanisic, que vai ter a seu lado a sua chef preferida. No formato, o jugoslavo vai abrir um pouco mais as portas da vida privada e levar a mulher, Mónica Franco, a cozinhar. A companheira de Stanisic junta-se a uma série de figuras públicas que vão participar no programa de Natal, que será emitido no domingo.A curiosidade em torno do romance do polémico chef é muita, até porque, à sua maneira, Ljubomir já fez várias revelações sobre a vida íntima com a jornalista por quem mudou a sua forma de estar na vida. "Era um grande mulherengo, ‘pinei’ metade de Lisboa. O sexo era um escape na minha vida. Quando estive solteiro diverti-me muito, muito... Acordava de manhã e nem sabia quem estava na cama. Depois, apaixonei-me. É o amor mais puro do Mundo", diz, tecendo os maiores elogios a Mónica."Estou apaixonado até às orelhas, cada dia existe mais amor. Ela é a mulher da minha vida. Ela não admite isso, mas sem ela não seria metade do que sou hoje. Traz-me muita paz, vem de uma família cheia de amor, tudo aquilo que eu não tive. É a primeira vez na vida que estou a amar uma mulher."Os dois têm um filho, Luca, de seis anos, sendo que Stanisic é ainda pai de Mateus, de 13, de uma união anterior.