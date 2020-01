Chef Ljubomir pede ajuda para encontrar cadela Duska

O pior foi mesmo o susto. Tanto para Ljubomir Stanisic como para Duska, a sua cadela. Tudo aconteceu na sexta-feira, quando o chef mais célebre da televisão portuguesa perdeu o rasto do animal de estimação perto da zona de Telheiras, em Lisboa. Desesperado, não hesitou em recorrer às redes sociais para pedir ajuda."Perdi a minha cadela em Telheiras, junto à Biblioteca. Agradeço que, se alguém a vir, nos contacte. Chama-se Duska e tem uma placa com o número de telefone. Obrigado!", escreveu o chef. A mulher, Mónica Franco, fez o mesmo e também partilhou um apelo semelhante numa plataforma de divulgação de animais desaparecidos.A aflição do casal só terminou ontem a meio da tarde, quando Duska foi finalmente encontrada. "Encontrámos a Duska!!!! Passou o tempo no meio do eixo norte-sul!!! Está magoada e assustada mas bem! Estamos muito felizes!! E sem a vossa ajuda - e a ajuda desta ferramenta incrível - não teríamos conseguido! Muito agradecidos mesmo!", escreveu Ljubomir.Desde 25 de outubro de 2019 que é obrigatório que todos os cães, gatos e furões (considerados animais de estimação pelas entidades europeias) sejam marcados com um microchip.Um estudo recente com cães de rua - publicado no ‘Frontiers in Psychology’ - revela que estes nascem prontos para entender os humanos.De acordo com um estudo da Mayo Clinic Proceedings, os donos de cães têm menos problemas cardíacos e menor probabilidade de sofrerem de obesidade.