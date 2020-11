Chef Ljubomir revoltado com medidas de confinamento: "São centenas de bocas por alimentar"

01:30

Rute Lourenço

Ljubomir Stanisic mostra-se revoltado com as medidas de confinamento impostas pelo Governo que, segundo o chef, proprietário do 100 Maneiras, estão a arrasar com o setor da restauração. “Cansaço. Raiva. Frustração. Sinto isto tudo”, começou por escrever, num longo desabafo em que se mostra preocupado com o futuro do setor.









“Os fins de semana são cruciais para a sobrevivência dos restaurantes. É preciso fazer alguma coisa, é certo, mas num momento em que os restaurantes serão dos sítios onde as normas se seguem mais à risca, esta é uma medida com uma eficácia de que duvido muito e com um custo potencialmente letal para todos os que trabalham no setor. São centenas de bocas que ficarão por alimentar”, diz sobre os dois próximos fins de semana em que os restaurantes dos concelhos mais afetados estarão encerrados, a partir das 13h00, funcionando depois apenas com serviço takeaway.

O chef, que se mudou recentemente para a SIC, termina com um apelo para que os portugueses apoiem o setor. “Não nos deixem para trás. Só queremos sobreviver. Porque não é só da doença que se morre... Por isso, se puderem, vão comer: aos restaurantes de bairro, aos estrelados, aos tradicionais, aos familiares, aos alternativos… Mas vão. Não podemos ficar de braços cruzados a ver um setor morrer. Malta da restauração, façam-se ouvir!".