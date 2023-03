Chef Ljubomir Stanisic absolvido em processo de assédio sexual Shine Ibéria e o apresentador livres de pagar uma indemnização de 40 mil euros a ex-concorrente.

Ljubomir Stanisic foi absolvido no caso em que era acusado de assédio sexual. Cândida Batista, ex-concorrente de ‘Hell’s Kitchen’ (SIC), tinha avançado com um processo contra o apresentador, no qual pedia uma indemnização de 40 mil euros, por ter sido alvo de alegadas “observações, piadas, comentários e insinuações de caráter sexual”.



Segundo avançou a ‘TV7Dias’, o Tribunal Local Cível de Lisboa proferiu a sentença, que foi favorável a Ljubomir e à produtora do programa, a Shine Ibéria, por considerar que a maioria dos factos não ficaram provados. Durante o julgamento foram ouvidas várias testemunhas, entre elas os ex-concorrentes Francisca Dias, Lucas Fernandes e Rafaela Gonçalves. Cândida tem agora até 18 de abril para recorrer da sentença.

