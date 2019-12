Chef Ljubomir volta a arrasar Diana Chaves

Depois de ter perdido as audiências na semana anterior - o que aconteceu pela primeira vez desde que estreou, em 2017 -, o ‘Pesadelo na Cozinha’ (TVI), de Ljubomir Stanisic, voltou a arrasar Diana Chaves e o seu especial de ‘Casados à Primeira Vista’ (SIC) no passado domingo à noite.O programa do chef jugoslavo liderou o dia, com uma média de 1 230 200 telespectadores e 24,7% de share, de acordo com os dados divulgados pela GfK. Foram mais 142 mil pessoas do que as que viram o reality show da SIC (1 088 300 espectadores e 21,8% de share).Com esta vitória em horário nobre, a estação de Queluz de Baixo conseguiu mesmo vencer a SIC no total pela diferença de 0,1 pontos percentuais. O sucesso de Ljubomir volta a dar um novo alento à TVI, que há várias semanas não ganhava ao canal de Paço de Arcos. O chef é atualmente a galinha dos ovos de ouro da estação, mas o seu futuro continua incerto.Numa entrevista recente, Ljubomir afirmou que não coloca de parte a hipótese de fazer uma nova temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’, mas também admitiu a possibilidade de mudar de canal em 2020. Isto apesar de garantir que se sente bem na TVI.Ljubomir Stanisic deixa marcas pelos restaurantes por onde passa. Vários donos dos estabelecimentos visitados por ‘Pesadelo’ queixam-se de ter perdido clientes por culpa do programa da TVI.A segunda temporada de ‘Casados à Primeira Vista’ termina no fim do ano. Derrotado aos domingos, o reality perde também para ‘O Preço Certo’, da RTP 1, de segunda a sexta-feira à tarde.