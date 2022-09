Chefs Portugueses de topo perdem terreno

Henrique Sá Pessoa, proprietário do Alma, ficou no 70º lugar da tabela

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Os portugueses Henrique Sá Pessoa e José Avillez estão entre os 100 melhores chefs do mundo, ocupando o 70º e 80º lugares, respetivamente, nos prémios The Best Chef Awards, apresentados numa cerimónia na terça-feira, no Palacio de Cibeles, em Madrid. No entanto, apesar do prestígio que representa a manutenção na lista, ambos os chefs registaram descidas significativas na tabela face ao ano passado. Sá Pessoa, proprietário do restaurante Alma, em Lisboa, tinha ficado na 38ª posição, enquanto que Avillez, dono do Belcanto, também na capital, posicionou-se na 44ª.Hans Neuner, austríaco a viver em Portugal, responsável pelo cozinha do Ocean, em Porches, Lagoa (Algarve), também voltou a estar contemplado na lista, ocupando a 62ª posição.Sem surpresas, o espanhol Dabiz Muñoz (DiverXO, Madrid) foi considerado pelo segundo ano consecutivo o melhor chef do mundo. Na segunda posição ficou René Redzepi (Noma, Dinamarca), que no ano passado tinha ocupado o 5º lugar, mas que já foi o melhor do mundo. A completar o top 3 está Joan Roca (El Celler de Can Roca, Espanha), que subiu uma posição face a 2021.