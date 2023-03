Chegou, viu e venceu: Afinal, quem é Mimicat?

13 mar 2023 • 12:15

Ana Maria Ribeiro

revelou Mimicat, a cantora que o público escolheu para representar Portugal no Festival da Eurovisão, em Liverpool, no Reino Unido, em maio.acrescentou a artista de 37 anos que agradeceu a quem nelae dedicou a vitória àqueles, acrescentou.Mimicat é o nome artístico de Marisa Isabel Lopes Mena, que se autocandidatou ao Festival RTP da Canção com o tema 'Ai Coração'. Em 2021, já tinha chegado a uma semifinal, com o nome Izamena. Natural de Coimbra, onde nasceu em outubro de 1985, gravou o primeiro disco em 2014 e repetiu a dose em 2019, depois de ter sido mãe. Tem uma profissão, que não a música, e diz que vai dar tudo por tudo em Liverpool.