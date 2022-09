Cher arranca elogios na passerelle aos 76 anos Semana da Moda de Paris marcada pela sensualidade e inspirações no passado.

Cher arranca elogios na passerelle aos 76 anos

01:30

Vânia Nunes

Aos 76 anos, a cantora Cher surpreendeu a plateia e os críticos de moda aos desfilar pela Balmain na Semana de Moda de Paris. Com um macacão justo e uma atitude confiante, a artista pisou a passerelle ao som da mítica música ‘Strong Enough’, de 1999. "Todos nos inventamos. Alguns de nós apenas têm mais imaginação do que outros", anunciou a marca para apresentar o desfile. A empresária Paris Hilton foi outro dos rostos conhecidos a desfilar, neste caso para a Versace.



O certame, que começou no passado dia 26 e decorre até 4 de outubro, tem dado visibilidade aos criadores para mostrarem as propostas para a primavera/verão de 2023. As transparências e os vestidos com aberturas estão em destaque entre as tendências. A Dior, por exemplo, apresentou um espetáculo inspirado no século XVI, com os espartilhos e os saiotes a marcarem a silhueta feminina.

