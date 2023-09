Cher contrata quatro homens para raptar o filho Elijah viveu cerca de seis meses num hotel antes de voltar recentemente para a reabilitação.

A cantora Cher, de 77 anos, com o filho Elijah

Foto: JOEL CARRETT/EPA

01:30

A cantora Cher terá contratado quatro homens para raptar o filho mais novo, Elijah Blue Allman, de um hotel em Nova Iorque, avançou a ex-nora, citada pelo ‘DailyMail’. Marieangela King contou ao Tribunal de Los Angeles que estava com Elijah no hotel no ano passado quando o rapto se sucedeu. "Um dos homens disse-me que foram contratados pela mãe [de Elijah]", contou a mulher.



Fontes revelaram que Elijah viveu cerca de seis meses num hotel antes de voltar recentemente para a reabilitação.