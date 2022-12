‘Chicão’ foi pai pela primeira vez

Antigo líder do CDS-PP assistiu, com muita emoção, ao parto de José Pedro.

00:48

Carolina Cunha

O Natal chegou mais cedo para Francisco Rodrigues dos Santos com um presente muito especial. O antigo líder do CDS-PP, de 33 anos, deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Inês Guerra Vargas, de 28 anos. O pequeno José Pedro nasceu a 18 de dezembro, num hospital privado, em Lisboa, e o antigo político assistiu ao parto.









A emoção do momento foi bem visível, com toda a família - avós incluídos - a quererem registar os primeiros momentos ao lado do bebé. “Ser pai é descobrir que ainda é possível mudar o Mundo. Amo-vos, mamã Inês e José Pedro”, escreveu o antigo líder centrista, sem esconder toda a felicidade que está a sentir nestes primeiros tempos da paternidade.

Recorde-se que o advogado e a nutricionista trocaram alianças em julho do ano passado, numa cerimónia com dezenas de convidados na Igreja da Memória, em Lisboa, após sete anos de namoro.