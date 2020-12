“Chorei muito durante dias”: Tânia Ribas sobre luta contra a Covid-19

01:30

Bianca Pereira

Tânia Ribas de Oliveira partilhou um testemunho comovente sobre o seu estado de saúde no seu blogue pessoal, ‘O nosso T2’. Em isolamento, após ter sido diagnosticada com Covid-19, a apresentadora de ‘A Nossa Tarde’, da RTP 1, encontrou vontade para escrever e deu a conhecer aos seguidores como foram vividos os últimos dias. “Apesar de os meus sintomas físicos terem sido ligeiros (cansaço e falta de olfato e paladar), acho que se fala muito pouco sobre o peso emocional que a Covid cria nas pessoas infetadas” , disse.



Num relato sincero, a comunicadora, de 44 anos, confessou que a ansiedade e o medo tomaram conta de si: “O que dói verdadeiramente? É o medo. Ele existe. Não sabemos como vamos acordar no dia seguinte e, no silêncio das noites infinitas, somos nós e as nossas angústias. ‘Vou ter febre? Tosse? Falta de ar? Ficarei com sequelas? E se pioro de um momento para o outro?’ Fingimos que os fantasmas não têm voz e tentamos dormir. Os primeiros dias são muito duros (…) Chorei muito durante dois ou três dias. Muito, muito. Sem esforço. As lágrimas escorriam e eu cansada, nem as limpava”, afirmou. Apesar disso, Tânia garante que “a revolta já passou”. A apresentadora agradeceu ainda o apoio que tem recebido dos fãs e, no final, deixou uma mensagem de esperança: “2021… prepara-te. Vou mergulhar em ti e nadar nos teus dias, um por um.”

Tânia Ribas de Oliveira garante ter tido apenas sintomas ligeiros



Diana Chaves e João Baião receberam Tânia Ribas de Oliveira no programa ‘Casa Feliz’, da SIC, dias antes de a comunicadora ter testado positivo à Covid-19. Como medida de prevenção, os apresentadores ficaram em isolamento profilático nos últimos dias e foram submetidos a testes de despistagem. Esta semana, o programa das manhãs foi conduzido por Ana Marques e José Figueiras. Entretanto, a SIC já anunciou que Diana e Baião (fizeram dois testes que deram negativo) podem regressar ao trabalho e serão os rostos de um especial no próximo sábado, dia 2.