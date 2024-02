Chris Evans e Alba Baptista espalham sorrisos por Lisboa Atores têm posado para tirar fotografias com os fãs que os abordam em todo o lado.

Chris Evans e Alba Baptista espalham sorrisos por Lisboa

O ator norte-americano Chris Evans e a mulher, a atriz portuguesa Alba Baptista, estão apostados em fazer os lisboetas felizes. O casal, que está na capital portuguesa de passagem, tem sido avistado em vários pontos da cidade e nunca se furta a tirar fotos com os fãs. Prova é que as redes sociais estão a encher-se de ‘avistamentos’ dos dois, sempre muito sorridentes e disponíveis. Aqui publicamos uma foto de Chris Evans e Alba Baptista à porta do restaurante A Cevicheria, do chef Kiko Martins, situado no centro de Lisboa, mas há muitas outras a circular.



Chris Evans, de 42 anos, e Alba Baptista, de 26, casaram em setembro do ano passado numa cerimónia reservada à família e amigos mais próximos. Semanas mais tarde, trocaram votos em Portugal. O ator diz que está desejoso de constituir família...

