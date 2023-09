Chris Evans e Alba Batista apanhados em Portugal pelos fãs

Chris Evans e Alba Batista

Depois de uma passagem por Portugal, de forma a celebraram, pela segunda vez, o casamento, Chris Evans e Alba Batista já regressaram aos Estados Unidos.









O casal foi ‘apanhado’ por alguns fãs, no Aeroporto de Lisboa e também no avião de regresso ao país norte-americano. As imagens em causa foram divulgadas na rede social X, antigo Twitter. “Sei que as miúdas se vão passar com isto, mas, neste momento, estou num voo de Lisboa para Boston e o Chris e a Alba estão na primeira classe. Super discreto, dei o meu melhor para conseguir uma fotografia, isto foi o melhor que consegui”, escreveu, nas redes sociais, uma internauta, que estava presente na viagem de avião.

Apesar da diferença de idades, Alba Baptista, de 26 anos, e o ‘Capitão América’, de 42, parecem mais apaixonados e felizes do que nunca. O casal deu o nó no passado dia 9 de setembro, numa cerimónia secreta, que contou com a presença de várias celebridades de Hollywood. Depois fizeram uma segunda festa em Portugal para a família da noiva, em Cascais - zona onde vivem os pais da atriz -, tendo viajado dos Estados Unidos num jato privado, que aterrou em Tires.