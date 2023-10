Chris Evans fala pela primeira vez do casamento Diz estar “a aproveitar a vida” ao lado da portuguesa Alba Baptista.

Chris Evans e Alba Baptista

O ator Chris Evans, de 42 anos, aproveitou a passagem pela Comic Con Nova Iorque, nos EUA, para falar do seu casamento com a atriz portuguesa Alba Baptista, de 26. Aos fãs, contou que o casal realizou duas cerimónias distintas – uma no Massachusetts e outra em Portugal.



"Planear um casamento dá muito trabalho, mas foram festas maravilhosas. Agora estamos a aproveitar a nossa vida e a viver em pleno o outono – que é a minha estação preferida."