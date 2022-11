Chris Hemsworth faz pausa na carreira

Chris Hemsworth

16:38



Relativamente à carreira, o ator de 39 anos disse estar "a terminar coisas" para as quais já tinha sido contratado. "Mas quando terminar isto, vou para casa e tentar descansar e simplifcar. Estar com as crianças e com a minha mulher", disse. E ainda deixou um conselho: "Vivam com o maior sentimento de gratidão e amor pela vida".

Foi durante as gravações da sua nova série documental para a National Geographic, 'Limitless with Chris Hemsworth', sobre o declínio natural que vem com o envelhecimento, que o ator descobriu que tem uma predisposição para desenvolver a doença de Alzheimer - a forma mais comum de demência.No quinto episódio do documentário, entitulado de 'Memory' (Memória), a estrela fez uma série de testes genéticos para ver qual o futuro que estava gravado no seu próprio ADN. Descobriu que é portador de duas cópias do gene ApoE4, herdados dos pais, o que o torna 8 a 10 vezes mais propenso a desenvolver a doença neurodegenerativa.Em entrevista à Vanity Fair , Hemsworth disse que esta "forte indicação" é motivo de preocupação, mas não é uma surpresa, já que o seu avô foi diagnosticado com Alzheimer. À mesma publicação, disse que iria dar prioridade à sua saúde física e mental, de forma a evitar ao máximo o desenvolvimento da doença.