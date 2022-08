Chris Martin só sobe ao palco após lavar os dentes

Chris Martin

Foto: EPA



Vânia Nunes

Chris Martin não tem coragem para revelar todas as superstições que tem. "A maioria é ridícula demais para contar", adiantou, em entrevista. No entanto, conta que são 18 e que estão relacionadas com a sua carreira enquanto vocalista dos Coldplay. Ou seja, antes de qualquer espetáculo tem uma espécie de ritual, que contempla vários passos."Um deles é escovar os meus dentes antes de subir ao palco. Se eu não fizer isso, sinto-me menos capaz", confidencia. Outra ‘etapa’ é garantir que há sempre um momento de silêncio entre ele e a banda pouco antes do início dos concertos, de forma a que consigam escutar apenas os fãs que os aguardam e se concentrem naquele preciso momento.O artista de 45 anos também já fez algumas inconfidências sobre a sua vida mais privada. Uma delas foi ter deixado de ser vegetariano, depois de se ter separado de Gwyneth Paltrow, em 2014. "Fui vegetariano por muito tempo, mas, por diversas razões, eu mudei", anunciou, na altura. "Já me chamaram o ‘vegetariano mais sexy do mundo’. Não acho que seja o cantor mais sexy do mundo. Acho que fico em 17º lugar", brincou.