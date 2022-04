Chris Rock evitou que Will Smith fosse preso após estalada Will Packer, produtor dos Óscares, assistiu à conversa da polícia com o humorista.

Chris Rock foi intercetado pela polícia de forma a perceber se queria apresentar queixa contra Will Smith pela agressão de que tinha sido alvo nos Óscares

Foto: Reuters

01:30

A agressão de Will Smith ao humorista Chris Rock, no passado domingo, nos Óscares, continua a dar que falar. Will Packer, produtor da gala de entrega de prémios, revelou que o ator poderia ter sido preso após ter dado uma chapada ao colega, visto que a polícia esteve à conversa com Chris Rock de forma a perceber se queria apresentar queixa. "Disseram ‘isto é uma agressão’ - foi a palavra que usaram naquele momento.



‘Vamos buscá-lo. Estamos preparados para ir agora mesmo, pode apresentar queixa. Podemos detê-lo’. Estavam a dar as opções", começou por contar no ‘Good Morning America’. "E à medida que iam falando, o Chris rejeitou todas as opções. (...) Os agentes acabaram de dar as opções e disseram: ‘Gostaria que tomássemos alguma medida?’ E ele disse ‘não’", contou o produtor.

