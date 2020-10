Chrissy Teigen tenta ultrapassar a dor após perder o filho

10 out 2020 • 18:54

O processo de recuperação adivinha-se lento, mas aos poucos Chrissy Teigen tem conseguido prosseguir com a sua vida.A modelo, de 34 anos,de 41.Chrissy anunciou no dia 1 de outubro que o filho, Jack, que nasceu prematuro (a modelo nunca disse de quantos meses estava grávida, mas especulava-se que estivesse de cinco meses), morreu pouco depois do parto.A modelo, que é ainda mãe de Luna, de quatro anos, e Miles de dois, frutos do seu relacionamento com Legend, informou os seus fãs do sucedido através do Instagram, onde partilhou várias fotos dos momentos dramáticos antes e após o nascimento.