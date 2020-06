Chrissy Teigen tira o silicone do peito e mostra as novas curvas

surpreendeu ao partilhar recentemente com os fãs que queria remover os implantes mamários.A modelo submeteu-se a uma mamoplastia de aumento quando tinha 20 anos. Agora, aos 34 anos, regressou à sua figura natural e não se inibiu de mostrar a nova forma num vídeo que partilhou na companhia da família, através das redes sociais.Na publicação, a mulher de John Legend surge na companhia do marido e dos filhos, Luna, de quatro anos, e Miles, de dois, frutos da relação com o músico, durante um piquenique, e acaba por satisfazer a curiosidade ao filmar o peito, o que captou as atenções dos milhões de seguidores que a acompanham.Nas imagens, é visível a redução do tamanho do peito, e que Chrissy se sente confortável com o corpo, ao não ter problemas em mostrar as novas formas.

"Gostava de poder fechar um vestido do meu tamanho, deitar-me de bruços com puro conforto! Nada demais! Por isso, não se preocupem comigo! Vai correr tudo bem. Vou continuar a ter mamas, mas serão feitas inteiramente de gordura. É disso que o peito é feito em primeiro lugar", desabafou a companheira do cantor quando comunicou aos admiradores a decisão estética que ia tomar.



"Quero-os fora, agora", disse ainda, na altura, referindo-se aos implantes.



A manequim já tinha revelado que recorreu a uma cirurgia de aumento mamário para se sentir mais confortável a fotografar em fato de banho ou em biquíni, pois queria que as formas sobressaíssem mais.



"Fiz o procedimento quando tinha 20 anos. Eu pensei que, se ia posar, deitada de costas, queria que eles [os seios] ficassem arrebitados, mas depois tive bebés e eles enchem-se de leite, esvaziam e agora, estou tramada", contou.





Chrissy Teigen mostra peito após tirar silicone