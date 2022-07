Christina Aguilera: Fantasias sexuais e Dom Pérignon

Christina Aguilera

Miguel Azevedo

Descoberta num programa de televisão da Disney, Christina Aguilera é hoje uma mulher de 41 anos muito diferente da menina que começou por cantar ao lado de Britney Spears no Clube do Mickey. Na sua mansão em Los Angeles (EUA), tem uma divisão só para guardar e expor as capas de revistas que já protagonizou, os discos, as bonecas e todos os produtos que estão ligados à sua carreira.E segundo informações dos seus empregados domésticos, a cantora guarda também religiosamente uma coleção de fantasias para apimentar a sua vida sexual, desde um vestido de noiva e um uniforme de enfermeira até roupa de stripper. E, entre os seus vícios, está exigência feita aos funcionários de que, no frigorífico, exista sempre pelo menos uma garrafa de água com gás da marca Dom Pérignon.É viciada em fast food e consta que quando está a trabalhar no estúdio em músicas novas o menu é quase sempre o mesmo: piza, hambúrgueres e batatas fritas. Como mede apenas 1,56 metros, tem também uma invejável coleção de largas centenas de sapatos de salto alto, alguns deles exclusivos e personalizados assinados por algumas das maiores marcas de calçado.n