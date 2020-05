Chuva de críticas não afasta famosas da praia

01:30

Rute Lourenço

A abertura da época balnear está marcada para dia 6 de junho, ainda que com fortes restrições, mas face ao calor que se tem feito sentir foram muitos os portugueses que não resistiram ao primeiro mergulho.Entre eles, algumas caras bem conhecidas, como Oceana Basílio ou a empresária Liliana Aguiar, que foi alvo de uma onda de críticas depois de se ter mostrado de toalha estendida no areal com os filhos. A polémica obrigou-a mesmo a fazer um esclarecimento nas redes sociais. "Pessoal, eu não fui fazer praia, os meus filhos não foram fazer praia. Fomos dar uma caminhada no paredão e fomos molhar os pés. Eu fui dar um mergulho", justificou.Já a mulher do jogador do FC Porto Mateus Uribe esteve no Gerês e aproveitou as cascatas para se refrescar.