Cindy Alvarez Garcia atrevida com novo visual

Foto: Direitos Reservados

01:30

Carolina Cunha

Além de ter aproveitado as férias em Miami para descansar e se afastar das polémicas em Portugal, a mulher de Mateus Uribe apostou numa mudança de visual. Cindy voltou ao seu tom de cabelo natural e pintou o cabelo de castanho, deixando assim a tonalidade loira.Satisfeita com a mudança, que combina com o seu bronze , a atriz tem partilhado diversas fotografias nas redes sociais em que mostra o seu lado mais atrevido e sedutor nas praias de Miami.Com um biquíni muito reduzido, a modelo colombiana voltou a exibir a sua excelente forma física em poses sensuais e bastante reveladoras. A polémica em redor da festa de aniversário com os jogadores do FC Porto fez disparar a popularidade da modelo.