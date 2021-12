Cindy Álvarez García com poder de sedução sem limites Mulher de Uribe apresenta nova coleção de lingerie com habitual dose de ousadia.

Cindy Álvarez García com poder de sedução sem limites

Confiante, sedutora e destemida. É desta forma que a colombiana Cindy Álvarez García, de 32 anos, fez questão de se mostrar para a nova campanha da sua marca de lingerie. Numa nova produção, a mulher do craque do FC Porto Mateus Uribe surge despida de preconceitos, com uma lingerie reduzida que deixa pouco à imaginação.



Transparências e rendas arrojadas marcam a nova coleção, que pretende evidenciar a sensualidade e ousadia do sexo feminino. Aliado a isso, na produção Cindy surge em poses provocadoras e mostra-se orgulhosa da suas curvas, que causam furor em qualquer parte do mundo. “Continuo em busca da minha melhor versão”, escreveu a modelo na legenda de uma das fotografias que partilhou com os internautas. Este é um projeto que Cindy faz questão de alimentar nas viagens entre Portugal e a Colômbia.

