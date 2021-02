Modelo está no final da gravidez do terceiro filho. Mateus Uribe, do FC Porto, deverá assistir, nos próximos dias, ao parto do pequeno Angel.

Cindy Álvarez Garcia em contagem descrescente para o parto

Carolina Cunha

Na reta final da gravidez, Cindy Álvarez Garcia, mulher do craque do FC Porto Mateus Uribe, mostra-se ansiosa com a chegada do terceiro filho. A modelo colombiana já completou as 37 semanas de gestação e garante estar preparada para dar as boas-vindas ao pequeno Angel. Nas últimas semanas, a mulher do jogador tem aproveitado para eternizar os momentos com várias produções em família, que espelham o sentimento de união e partilha, e em que se mostra orgulhosa da sua barriga. Apesar da felicidade com a terceira gravidez, a modelo revelou que não pretende ter mais filhos. O nascimento do bebé é ansiado por toda a família e está previsto para os próximos dias, no Porto, onde Cindy reside desde que Uribe assinou pelos dragões. Segundo o que a colombiana revelou através da conta pessoal de Instagram, está previsto que o craque assista ao parto.





Afastada da família, que vive na Colômbia, devido à pandemia da Covid-19, Cindy garante que tem sido acarinhada pelos dois filhos, Antónia e Esteban, que estão “ansiosos com a chegada do irmãozinho”. A relação apaixonada com o craque mantém-se e a beldade não dispensa os momentos a dois.