Cindy Álvarez García espalha ousadia na Colômbia

01:30

Carolina Cunha

A mulher do jogador do FC Porto Mateus Uribe, Cindy Álvarez Garcia, aproveitou as férias para rumar ao seu país de origem, a Colômbia. Em "casa", a modelo de 32 anos aproveita para rever familiares e amigos, porém, não esquece as habituais rotinas e treino que lhe permitem manter um corpo escultural.Nas redes sociais, onde soma mais de 465 mil seguidores, a mulher do futebolista faz questão de mostrar o seu lado mais sexy durante as férias, onde os biquínis reduzidos são obrigatórios. Orgulhosa das suas curvas, conquista milhares de elogios dos seguidores portugueses e colombianos.Ao longo dos dias de descanso, a modelo aproveitou ainda para ir a banhos e renovar energias antes do regresso a Portugal, país que adotou como a sua segunda casa nos últimos anos e onde, garante, se sente feliz e realizada.