Cindy Álvarez García: Férias e negócios na Colômbia Mulher de Matheus Uribe foi descansar com a família mas também trabalhou na sua marca de lingerie.

Cindy Álvarez García com poder de sedução sem limites

Foto: Direitos Reservados

01:30

Cindy Álvarez García, mulher do futebolista do FC Porto Matheus Uribe, viajou até ao seu país natal, a Colômbia, com os três filhos, para passar férias em família. Aproveitou ainda para se dedicar ao seu negócio, a marca de lingerie que criou com o seu nome.



A modelo fez questão de ir à loja e também divulgou novas imagens da última coleção. Sexy e com detalhes em renda, o conjunto fez sucesso entre os seguidores de Cindy, que a encheram de elogios. Nestes dias de lazer, entre a diversão com a família e os mergulhos na piscina, a colombiana não abdicou de manter as suas rotinas de treino.

