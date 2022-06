Cindy Álvarez García mostra sensualidade em despedida de solteira na Colômbia

01:30

Sónia Dias

Cindy Álvarez García e o jogador do FC Porto Matheus Uribe viajaram para a Colômbia, onde nasceram, para ultimar os preparativos para o seu casamento. Lá, a modelo e empresária reuniu um grupo de amigas e despediu-se da vida de ‘solteira’ com uma festa de arromba que durou quatro dias na exclusiva Isla Rosa. Pelas imagens partilhadas por Cindy, de 32 anos, nas redes sociais, a farra promete deixar boas memórias. Até porque o último dia foi passado num centro de estética, onde a noiva se submeteu a uma série de tratamentos para ficar ‘como nova’ antes da boda.Recorde-se que Uribe, de 31 anos, pediu a mão de Cindy em casamento há um ano, na sua cidade natal de Medellín. O casal tem dois filhos em comum, Ángel, de um ano, e Antonia, de seis. A colombiana é ainda mãe de Esteban, de 12, fruto de uma relação anterior.Fábio Cardoso, do FC Porto, casou esta sexta-feira com Cátia Alexandra, de quem tem uma filha. No mesmo dia, Bruno Costa trocou alianças com Maria Moreira. Este mês, Otávio também subirá ao altar com Diandra Machado, no Brasil.