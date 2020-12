Cindy Álvarez Garcia posa grávida com ligerie da sua marca

Cindy Álvarez Garcia mostra-se ansiosa com o nascimento do terceiro filho

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Aos seis meses de gravidez, Cindy Álvarez Garcia mantém a sensualidade que a caracteriza, assim como a boa forma física. Por isso, continua a ser a colombiana a protagonista das sessões fotográficas da sua marca de lingerie. Nos últimos dias, a mulher de Uribe, jogador do FC Porto, partilhou imagens com os seguidores e os elogios não tardaram.Cindy, de 31 anos, assume que está a viver uma das melhores fases da sua vida com a chegada do terceiro filho e, para já, tem mantido todas as rotinas. "Os meus filhos são a coisa mais valiosa da minha vida, o que me faz sentir mulher", escreveu na legenda de uma das fotos. Noutra, mostrou-se ansiosa com o momento do parto. "Sinto-te e sonho contigo. Já só quero ver-te, meu anjo."Apesar de feliz, ontem, a modelo fez questão de deixar uma mensagem aos "invejosos". "Poderão imitar-te mas jamais poderão ter a tua criatividade, a tua vontade, segurança e o amor por aquilo que criaste. Deixa-os tornarem-se a tua cópia, pois aí perceberemos que eles jamais nos vão superar."Depois de um período com a família na sua terra natal, na Colômbia, Cindy Álvarez Garcia regressou ao Porto e, nos últimos dias, tem-se dedicado às decorações de Natal em casa. "Gosto de ver tudo a brilhar", confidenciou.