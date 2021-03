Cindy Álvarez Garcia revela-se feliz com curvas pós-parto

A colombiana de 31 anos tem partilhado quase diariamente fotos com a evolução da recuperação pós-parto e não podia estar mais orgulhosa.Cindy mostra que também não perdeu o foco no que toca à alimentação ao divulgar as suas refeições, com muitas frutas e legumes."Eu estou bem, foi um parto natural, durou poucas horas, com a ajuda de uma equipa médica que me fez sentir muito mimada", partilhou.O bebé veio juntar-se a Esteban, de 11 anos, e Antonia, de cinco. "Estamos muito felizes por viver este momento".