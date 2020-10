Cindy Crawford enfrenta crise no casamento devido à rebeldia dos filhos

Cindy Crawford com a família

20 out 2020 • 14:02

E o principal motivo deste conflito são os próprios filhos.De acordo com a ‘Life & Style’, os problemas começaram com o namoro de Kaia com o humorista Pete Davidson, de 26, que assumiu ter um problema com drogas.Cindy e Rande sempre foram contra a relação, pelo que ficaram aliviados quando esta terminou. Contudo, parece que os dois estão novamente juntos. "", diz uma fonte próxima do casal à revista.Kaia não é a única a deixar os pais loucos com a sua rebeldia. Presley também gosta de provocar os seus seguidores nas redes sociais com as inúmeras tatuagens que lhe adornam o corpo. Mais recentemente tatutou no rosto a palavra ‘incompreendido’ e uma estrela com as iniciais L.A. (Los Angeles).