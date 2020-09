Cinha Jardim acusada de comentário racista: "O pretinho"

Ao aperceber-se que a emissão já estava no ar, Flávio alertou a colega e pediu-lhe silêncio. "Olha que já estás no ar", disse o comentador.

Cinha Jardim voltou a fazer um comentário considerado preconceituoso durante a emissão do 'Você na TV'.Foi durante a manhã desta quarta-feira que a comentadora da 'Crónica Social' referiu-se ao concorrente Michell do 'Big Brother-A Revolução' como, sem se aperceber que a emissão já estava no ar.Quando Flávio Furtado elegeu o concorrente Luís como o mais bonito da casa mais vigiada do país, Cinha respondeu:Nas redes sociais, os espectadores voltaram a mostrar-se atentos., atirou um seguidor da conta oficial do programa das manhãs.Cinha Jardim já tinha causado polémica nos últimos diase ser acusada de preconceito com a comunidade cigana, e também não escapou às críticas.