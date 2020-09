Cinha Jardim arrasada após comentário sobre Quaresma: "Gosto imenso dele, mesmo sendo da raça cigana"

Cinha Jardim está a causar polémica após tecer um comentário durante a 'Crónica Social' do 'Você na TV', na manhã desta quarta-feira, que não passou despercebido aos espectadores.



Num momento em que os comentadores da rubrica do programa abordaram o vídeo de apresentação de Ricardo Quaresma no Vitória de Guimarães, a socialite não hesitou em fazer rasgados elogios ao jogador, mas segundo os seguidores, o "preconceito" fez-se sentir.

"É um homem que eu tenho a maior admiração como jogador de futebol, como homem, como pai, como tudo. Gosto imenso dele, mesmo sendo da raça cigana", afirmou.



Após a afirmação, depressa começaram a surgir vários comentários nas redes sociais que criticavam o rosto da TVI.



"Cinha não se esqueça que preconceito é crime e a raça cigana merece respeito", escreveu um seguidor.



"A Cinha tem uma cunha enorme. Só assim é justificável a sua presença na TVI", acusou outro.



"Que tristeza o comentário da Cinha sobre o Quaresma. Será que se esqueceu do cérebro em casa?", "É esta a televisão que a Cristina Ferreira quer?", atiraram outros espectadores das manhãs da TVI.