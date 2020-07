Cinha Jardim ataca Diogo do 'Big Brother': "Esconde-se atrás de uma doença mental que não tem"

Cinha Jardim não poupou um 'ataque' a Diogo, concorrente do 'Big Brother', enquanto comentava a prestação do jovem durante o 'Extra' do reality show.



A comentadora da TVI afirmou que Diogo está a esconder-se atrás de uma doença mental que não existe.

"Está provado que o Diogo tem capacidade para jogar como os outros concorrentes. Mas ele não joga como todos os outros concorrentes, mas esconde-se um bocadinho atrás de uma doença mental, ou atrás de uma fragilidade… que está provada que ele não tem", afirmou a socialite. "Ele diz que recorre a um psicólogo", continua.

"Sei tirar-lhe mérito, este rapaz anda a preparar-se há 10 anos para entrar neste jogo. Mais do que ninguém ele sabe como é o jogo", avaliou Cinha.



"O 'Big Brother' é um programa de confrontos emocionais, e o Diogo esconde-se atrás de qualquer coisa para não ter confrontos com ninguém", disse Cinha sobre a estratégia do concorrente.



Cinha Jardim defendeu ainda Cláudio Ramos na polémica que protagonizou com Diogo, que valeu várias críticas ao apresentador por parte dos espectadores. "Acho que o Cláudio teve toda a razão".