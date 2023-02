Cinha Jardim conta pormenores sobre a polémica traição de Rúben

Cinha Jardim, Rúben da Cruz

Foto: Tiago Sousa Dias

01:30

Depois da namorada e mãe do filho, Filipa Falcão, ter denunciado Rúben da Cruz por traição, outras duas mulheres vieram a público expor o DJ - uma delas foi a atriz Sofia Ribeiro, com quem namorou. A polémica foi comentada no programa 'Dois às 10', na TVI, e Cinha Jardim contou alguns segredos sobre o ex-casal.Segundo a comentadora, esta não foi a primeira vez que o casal se terá zangado, mas a rutura deverá ser agora definitiva. "Já andavam em maus lençóis os dois. A coisa já não vem de agora", revelou a socialite. Ao que parece, o casal tinha-se zangado e reconciliado 15 dias antes da Gala da TVI e a comentadora referiu ainda que, segundo o que ouviu dizer, esta situação já vem do mês passado."Acho que esta cena, segundo ouvi também, já se passou há um mês, com zangas e não sei quê, mas que ela se apercebeu. Conseguiu ir ao telemóvel com os códigos." Cinha Jardim contou que a traição de Rúben da Cruz aconteceu durante um momento em que este estava chateado com Filipa Falcão. "Estavam zangados e ele não resistiu...", disse.