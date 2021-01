Cinha Jardim critica Teresa do 'Big Brother': "Deixou-me com vergonha alheia enquanto mulher"

A comentadora sente que a concorrente de Sintra não mudou em nada a sua postura desde o 'Big Brother 2020' estando pior: "A Teresa está muito azeda, eu acho que é a Teresa a ser ela mesma. Tem uma maneira tão agressiva de falar com o Savate que perde a razão toda".



Recorde-se que Teresa não aceitou as críticas do ex-lutador e revoltou-se contra ele aos gritos: "Eu detesto-te".



Veja aqui o vídeo da discussão:



Socialite revelou que não gostou de ver a mãe de Tierry gritar com Bruno Savate.

não poupou nas críticas adoda TVI. À conversa comno 'Extra' do programa, na última terça-feira, a comentadora falou sobre a discussão de Teresa come arrasou a mãe de Tierry., começou por dizer.A socialite não gostou de ver a cabeleireira a gritar com Savate e teceu-lhe duras críticas: