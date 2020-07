Cinha Jardim elogia Soraia do ‘Big Brother’: “É uma criatura que não existe”

Durante o ‘Extra’ do 'Big Brother', na madrugada desta quarta-feira, dia 29 julho, Soraia foi uma das concorrentes mais faladas e recebeu rasgados elogios das comentadoras do programa.

"A Soraia é uma criatura que não se encontra, não existe hoje em dia neste mundo que nós vivemos todos", começou por dizer Cinha Jardim.

A comentadora social acrescentou ainda que desde o primeiro dia em que entrou no reality show, a concorrente vê o lado bom das coisas, algo raro nos dias de hoje. "A Soraia desde o primeiro dia que está lá dentro até do Hélder, no ‘BB Zoom’, ela disse que ele era o melhor do mundo, ela tenta ver sempre o lado bom e exprime-se como tal e atua como tal", afirmou.

A socialite afirmou ainda que ao longo destas semanas, a concorrente do Seixal preocupou-se sempre com todos sem exceção. "Ela é sempre solidária e depois tem uma calma e uma paz interior, toda ela muito ‘zen’", referiu.

Liliana Aguiar também teceu rasgados elogios à concorrente. "Já conheci muitas pessoas (…) e ao longo da minha vida nunca encontrei uma pessoa como a Soraia", disse, acrescentando que a concorrente lhe transmite "paz e serenidade".