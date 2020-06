Cinha Jardim irrita-se em direto após chuva de críticas

Cinha Jardim foi acusada de ter desvalorizado os comentários que Pedro Alves fez sobre o corpo de Soraia, no programa ‘Extra’ do ‘Big Brother’.

"Não foi uma assim uma coisa muito grave" disse Cinha Jardim sobre o comentário de Pedro Alves. De imediato, surgiram críticas contra a comentadora do ‘Big Brother’.

"A Cinha é ridícula. Não há mal em gozar com o corpo das outras pessoas, em ser sexista, nem em fazer comentários impróprios. Eu fico chocada", comentou uma internauta.

"A Cinha a dizer que não tem mal nenhum dizer que uma pessoa está gorda ou inchada. Oh Cinha, poupa-me, poupa-me minimamente"; "O que eu acho ridículo é a Cinha querer desvalorizar a situação, aqui quem tem de saber se desvaloriza ou não essas situações é a Soraia, porque foi com ela" são algumas das críticas que tiraram Cinha do sério no programa de hoje do Você na TV.

A comentadora não gostou do que ouviu e justificou-se em direto: " Desvalorizei esta cena… porque ele disse aquilo de certeza absoluta que não foi para desprezar ou dizer mal da Soraia, ele disse, porque as pessoas engordam quando estão metidos dentro de casa…".

"Então e o bullying que as pessoas fazem quando nos criticam a nós? Fui criticada no Twitter assim tão exageradamente foi pela minha opinião, então, mas eu não tenho direito à minha opinião? Era o que faltava!" concluiu Cinha irritada.