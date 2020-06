Cinha Jardim revela-se confiante: "Tomara a vocês com 60 anos estarem assim"

Flávio Furtado, que também integra o painel da rubrica das manhãs da TVI, aconselhou os familiares dos concorrentes do 'Big Brother' a não darem importância às críticas de que podem ser alvo, durante uma conversa sobre o tema.

Cinha Jardim mostra-se confiante da imagem aos 60 anos

Cinha Jardim mostrou-se confiante da imagem que apresenta aos 60 anos, em conversa na rubrica onde participa no programa 'Você na TV'., começou oor dizer Cinha, referindo-se às famílias dos concorrentes do programa., garantiu., continuou., atirou, levantando-se e desfilando nos bastidores do formato, surpreendendo o apresentador, Manuel Luís Goucha, e os restantes colegas.