Cinha Jardim sobre Dolores Aveiro: “Ela revê-se em mim”

Cinha Jardim surpreendeu os telespectadores durante uma emissão do ‘Você na TV!’ quando afirmou que a mãe de Cristiano Ronaldo a copia."Ela revê-se em mim", disse a socialite sobre a matriarca da família Aveiro. "Vai fazer um desfile e desfilar com a filha mais nova. E eu já fiz isso", disse a socialite, justificando que a matriarca do clã Aveiro a está a imitar.Em causa está um desfile que aconteceu esta quarta-feira, no Algarve, e no qual a mãe de Cristiano Ronaldo participou ao lado de Katia Aveiro. O evento serviu para promover a marca de roupa de CR7.