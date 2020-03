Cinha Jardim sofre com distância da filha mais velha

Pimpinha Jardim já foi mãe e a socialite ainda não pôde conhecer o novo neto. A família segue todas as recomendações contra o coronavírus.

28 mar 2020 • 13:09

Carolina Marques Dias

Pimpinha Jardim está a viver um momento de grande felicidade! A apresentadora foi mãe pela terceira vez a 17 de março. , escreveu. Apesar de estar radiante com o nascimento do filho, Pimpinha não esconde a tristeza por ter de estar afastada da família devido ao coronavírus.garantiu.Cinha Jardim, em conversa com Manuel Luís Goucha, confessou estar triste por ainda não ter visitado o neto., lamentou. A irmã Isaurinha também lamentou a distância.