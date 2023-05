Cinha Jardim: "Tive um enfarte do miocárdio"

Cinha Jardim falou pela primeira vez, esta sexta-feira, sobre o seu estado de saúde, após ter sido encontrada desmaiada no interior do próprio carro no início da semana.

Nas redes sociais, a socialite, de 66 anos, explicou o que aconteceu e assegurou que está a recuperar bem.



"Muito obrigada a todos pelas mensagens de apoio que tenho recebido. Na terça-feira passada senti-me mal no carro mas consegui parar, perdi os sentidos e fui prontamente assistida por pessoas que iam a passar na rua, entre elas um médico estrangeiro que efectuou manobras de reanimação. Foi chamado o INEM que me transportou para o Hospital de São José onde foi excluída causa cerebrovascular", começou por explicar.

"Na quarta-feira fui transferida para a unidade de Cardiologia do Hospital de Santa Marta onde foi feito um cateterismo e que confirmou que tive um enfarte do miocárdio. Aproveito para agradecer a todos os médicos, bombeiros enfermeiros e auxiliares que tão bem me trataram em São José e agora em Santa Marta. Encontro-me a recuperar nos cuidados intensivos e em breve vou poder voltar para casa", concluiu a comentadora da TVI.