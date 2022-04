Cinzas de Eunice Muñoz vão ser espalhadas na Amareleja Filho da atriz fez a revelação.

As cinzas de Eunice Muñoz vão ser espalhadas na sua terra natal

Foto: Lusa

01:30

As cinzas de Eunice Muñoz vão ser espalhadas na sua terra natal, no Alentejo, revelou o filho da atriz, que morreu no passado dia 15 de abril.



"Aquilo que a minha mãe me disse foi que seria ótimo ser nos campos da Amareleja, bastava isso", contou António, no ‘Júlia’ (SIC). Eunice queria que as suas cinzas fossem depositadas num poço perto da casa onde cresceu, mas este está tapado há muitos anos.

Mais sobre