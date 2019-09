Cirurgia plástica de Ângelo Rodrigues correu bem

01:30

Ângelo Rodrigues está a recuperar bem da intervenção a que foi submetido esta quarta-feira e que dá início ao processo de reconstrução plástica das zonas afetadas pela grave infeção provocada por uma injeção de testosterona.

Desde que foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no dia 22 de agosto, Ângelo Rodrigues já foi submetido a quatro cirurgias, mas estas tinham como principal objetivo retirar tecidos mortos e músculos infetados numa área que vai desde o pé à zona lombar do lado esquerdo do corpo.





Agora, apesar de a infeção ainda não estar totalmente debelada, os médicos decidiram avançar já com o processo de reconstrução plástica, que é constituído por várias etapas.

Entretanto, o ator continua a deslocar-se de ambulância ao Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, para efetuar tratamentos numa câmara hiperbárica, o que permite uma cicatrização mais rápida das feridas. Não se sabe quantas sessões deste tratamento ainda terá de efetuar.