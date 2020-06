Cirurgião da estrelas está de luto: "Aquela filha era tudo para ele"

O conhecido cirurgião das estrelas Francisco Ibérico Nogueira vive dias de grande sofrimento com a morte da filha mais velha, aos 35 anos. Madalena, que lutava desde os 18 anos contra uma doença degenerativa grave, estava na casa de família, na Quinta do Lago, Algarve, quando perdeu a vida, durante a madrugada de sábado. “A Madalena tinha-se sentido mal no dia anterior e o seu estado de saúde era já muito débil. Estava com a mãe, que a encontrou sem vida. Apesar de estar muito frágil, a verdade é que ninguém estava à espera”, conta uma fonte ao CM.









As cerimónias fúnebres de Madalena Ibérico Nogueira realizaram-se no último domingo com a família a mostrar-se muito consternada. Os dois irmãos mais novos, Francisco, de 30 anos, e de Salvador, de 27, eram a imagem do sofrimento.

Muito acarinhada pela família e amigos, a página de Facebook de Madalena encheu-se de homenagens ao longo dos últimos dias. “Querida Piu Piu um grande grande beijinho, vamos ter muitas saudades tuas, minha Querida. Que o céu te guarde e tu guardes quem mais gostas”, escreveu uma das amigas, Mathilde Stilwell.





Os depoimentos emotivos a recordar a personalidade de Madalena invadiram a conta de Facebook da jovem, lembrada pelos amigos já com muita saudade. Na conta, Madalena partilhava vários momentos, que demonstravam a grande paixão pelos amigos e família, em especial pelos irmãos.





Desde que foi diagnosticada com a doença degenerativa que Madalena sempre encarou o problema de frente e com coragem. Os pais fizeram de tudo para tentar vencer a condição, e rodearam-se dos melhores médicos, procurando ajuda especializada também fora de Portugal. Com o enfraquecimento cada vez maior dos músculos da filha, Francisco Ibérico Nogueira mostrou-se incansável no apoio e operou Madalena por diversas vezes às pálpebras, que não se mantinham. “Aquela filha era tudo para ele. Tinham uma ligação para lá de especial”, refere a mesma fonte.



União sólida e feliz

Francisco Ibérico Nogueira e Mariana casaram-se em 1983 e dois anos depois tiveram a primeira filha: Madalena. São ainda pais de Francisco, de 30 anos, e Salvador, de 27, numa família que sempre se revelou unida. O cirurgião sempre demonstrou grande paixão pela mulher e filhos, a quem se dedicava a 100 por cento.



"Eu vou sofrer até ao fim da minha vida"

