Cirurgião dos famosos chora a morte da filha aos 35 anos

Querida Piu Piu um grande grande beijinho vamos ter muitas saudades tuas minha Querida

que o céu te guarde e tu guardes quem mais gosta", escreveu uma amiga.



"Priminha... dá beijinhos à vóvó e ao vôvô por mim... Um dia estamos todos juntos outra vez", deixou uma familiar no mural.

vive dias de dor profunda com a morte da filha, Madalena, aos 35 anos, que sofria de uma doença degenerativa grave.A jovem faleceu na casa de família que o conhecido cirurgião das estrelas tem no Algarve, sendo que o funeral se realizou no último domingo.O cirurgião é ainda pai de Francisco, de 30 anos, e de Salvador, de 27, fruto da relação com a mulher Margarida.Na conta de Facebook de Madalena Ibérico Nogueira as homenagens sucedem-se.