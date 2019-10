Cirurgião dos famosos condenado por fraude

01:30

Nelson Rodrigues e Patrícia Lima Leitão

Emílio Valls, conhecido por ser cirurgião de vários famosos como Luciana Abreu, Katia Aveiro ou Merche Romero, foi ontem condenado no Tribunal do Bolhão, no Porto, a dois anos de prisão suspensa, por um crime de fraude fiscal que ultrapassou os 800 mil €.Em audiência, Emílio Valls, responsável pela clínica Luso-Espanhola, no Porto, assumiu todos os factos pelos quais estava acusado. Também a clínica era arguida no processo e foi sentenciada ao pagamento de uma multa de 25 mil €.Igualmente condenado foi o irmão de Valls - contabilista do estabelecimento especializado em cirurgia estética -, e que apanhou dois anos de prisão suspensa. "Consideramos a pena razoável e aceitável e não ponderamos sequer recorrer desta decisão", disse aoArtur Marques, advogado do cirurgião.A investigação por fuga ao Fisco teve início em 2015 com buscas a serem realizadas na Clínica Luso-Espanhola pelo Ministério Público e pela Autoridade Tributária. Os mais de 800 mil € de fraude foram entretanto pagos pelo arguido às Finanças.