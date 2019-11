Ciúmes de Nicole Kidman afetam casamento

No entanto, existem indícios de que o relacionamento vive novamente uma fase complicada devido a graves crises de ciúmes por parte da mediática atriz.A publicação ‘Now to Love’ avança que a atriz não ficou satisfeita depois de saber que seu marido e a ex-mulher de Blake Shelton se vão unir num concerto no próximo verão."[Nicole] não é fã de Miranda e, para piorar as coisas, ela e Keith anunciaram um concerto conjunto em Wisconsin no próximo ano. Felizmente, a segurança de Keith foi aumentada e Nicole terá assistentes extras", revelou uma fonte à mesma publicação.